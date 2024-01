Stiri pe aceeasi tema

- Țarile Uniunii Europene intenționeaza sa renunțe treptat la centralele de apartament pe baza de gaze. Potrivit datelor Eurostat, jumatate din intreaga energie consumata in UE este destinata incalzirii și racirii, iar peste 70% provine inca din surse de combustibili fosili, cu preponderența gaze naturale.…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa renunțe treptat la centralele de apartament pe baza de gaze. Potrivit datelor Eurostat, aproximativ jumatate din intreaga energie consumata in UE este destinata incalzirii și racirii, iar peste 70% provine inca din surse de combustibili fosili, cu preponderența gaze…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2,6%, in trimestrul trei din 2023, in scadere de la 2,7% in precedentele trei luni, si de la 2,9% in perioada similara din 2022, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.In…

- Romania se indreapta catre o energie mai curata: Centralele de apartament pe gaz vor fi eliminate pana in 2040 Romania se indreapta catre o energie mai curata: Centralele de apartament pe gaz vor fi eliminate pana in 2040 O noua directiva de eficiența energetica adoptata de Comisia Europeana prevede…

- In 2022, producția vanduta de vin (inclusiv vin spumant, porto și must de struguri) in UE s-a ridicat la 16,1 miliarde de litri. Primii trei producatori de vin au reprezentat 83% din producția UE. Italia și Spania au contribuit fiecare cu aproape 5 miliarde de litri, reprezentand impreuna 62% din totalul…

- Sectorul construcțiilor in zona euro a crescut cu 0,4% in septembrie fața de luna precedenta. Dintre țarile UE, cea mai mare creștere a fost inregistrata in Slovenia, in timp ce cele mai mari scaderi au fost inregistrate in Ungaria și Romania. Sectorul construcțiilor in zona euro a crescut cu 0,4%…

- Romania, in coada listei UE la ponderea tinerilor absolvenți de invațamant universitar Romania, in coada listei UE la ponderea tinerilor absolvenți de invațamant universitar Știre reformulata: „Conform datelor Eurostat pentru anul 2022, Romania se afla in coada clasamentului in Uniunea Europeana la…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut semnificativ in luna septembrie pana la 4,9%, de la 5,9% in luna august, in timp ce in Romania a scazut usor de la 9,3%, pana la 9,2%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.