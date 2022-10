Centrala nucleara din Zaporojie, ocupata din martie de Rusia, si-a pierdut conexiunea la alimentarea electrica externa sambata dimineata devreme in urma unui bombardament, a declarat societatea nucleara ucraineana Energoatom, acuzand de aceasta situatie Rusia, potrivit Reuters. Energoatom a declarat ca uzina isi obtine in prezent electricitatea pentru a-si acoperi propriile necesitati de la generatoarele sale diesel pentru cazuri de urgenta. “Generatoarele diesel s-au activat automat. Rezervele de carburant diesel disponibile pentru functionarea lor in acest mod vor fi suficiente pentru zece zile”,…