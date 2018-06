Patru persoane din judetul Olt nascute in 1918, anul Marii Uniri, au fost felicitate miercuri de catre prefectul Petre Silviu Neacsu si sefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.



"Astazi a debutat in judetul Olt campania Ministerului Afacerilor Interne 'O viata cat un centenar', prin care se doreste aducerea in prim-plan a romanilor nascuti in anul 1918, anul Marii Uniri. Patru olteni implinesc in acest an 100 de ani de existenta. Domnul prefect al judetului Olt, Petre Silviu Neacsu, si sefii structurilor…