Stiri pe aceeasi tema

- Bisfenolul A (BPA), unul dintre principalii perturbatori endocrini, este prezent in 92% din organismul europenilor si reprezinta un potential pericol pentru sanatatea acestora, potrivit unui studiu al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat joi, citat de AFP, informeaza News.ro."In cadrul unei…

- Bisfenolul A (BPA), unul dintre principalii perturbatori endocrini, este prezent in 92% dintre organismele europenilor si reprezinta un potential pericol pentru sanatatea acestora, conform unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat joi, transmite AFP.

- Bisfenolul A (BPA), unul dintre principalii perturbatori endocrini, este prezent in 92% dintre organismele europenilor si reprezinta un potential pericol pentru sanatatea acestora, conform unui raport al Agentiei Europene de Mediu.

- Premierul Marcel Ciolacu va merge personal la ședința celulei de criza de la MAI, care va avea loc la ora 11. Ciolacu a coordonat personal acțiunile de dupa exploziile de la Crevedia, acolo unde 58 de oameni, majoritatea pompieri au fost raniți grav, chiar in timpul intervenției.Raed Arafat, șeful DSU,…

- Remus Truica , viața de lux in inchisoare. Fostul șef de cabinet al lui Adrian Nastase, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul Fermei Baneasa, beneficiaza de un spațiu preferențial dupa ce a sponsorizat transformarea abatorului intr-un centru de lux pentru detenție.De trei ani de zile, Remus Truica…

- Scaldatul in Jiu este interzis. Specialiștii Administrației Bazinale de Apa Jiu anunta ca este interzisa imbaierea in apele curgatoare, acestea neindeplinind conditiile pentru a fi folosite in acest scop. Administrația Bazinala de Apa Jiu recomanda populației sa aleaga pentru scaldat ștrandurile și…

- 3 iulie, cea mai CALDUROASA zi din istoria masuratorilor meteorologice: Ce provoaca aceste creșteri de temperatura 3 iulie, cea mai CALDUROASA zi din istoria masuratorilor meteorologice: Ce provoaca aceste creșteri de temperatura Potrivit datelor transmise de Centrul National din Statele Unite pentru…

- Comisia pentru Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Alimentara din Parlamentul European a votat astazi in favoarea raportului meu privind taxele Agenției Europene a Medicamentelor, EMA Fees. Membrii Comisiei au analizat in detaliu propunerile și recomandarile mele din raport și le-au aprobat cu larga…