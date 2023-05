Celebrul Polidin, subiect de marketing politic pentru Iohannis-Cîțu-Ciucă, devine istorie! In ziua 1 aprilie 2021, conducerea Institutului Cantacuzino, președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cițu și ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, promiteau reluarea producției celebrului Polidin. Promisiunile n-au fost respectate. Transferul Institului Cantacuzino de la Sanatate la Aparare a avut rolul salvarii de la prabușire a instituției celebra in toata lumea insa realizarile sub noul patronat se lasa așteptate. Clasa politica a gasit la un moment dat un bun prilej de a caștiga capital electoral pe seama brandului sau internațional și a facut ceea ce face tot timpul – a promis marea cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

