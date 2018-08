Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Florian, directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, critica, intr-o scrisoare deschisa catre acad. Ioan-Aurel Pop si prof. univ. Ioan Bolovan, modul in care sunt relatate pogromurile evreilor in volumul „Marea istorie ilustrata a Romaniei…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate, in 20 iulie 2018, 33.359 locuri de munca vacante, potrivit datelor furnizate catre ANOFM de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.764, Prahova – 3.015, Arad –…

- Marsul vietii incepe astazi de la 10.00 in Cimitirul Evreiesc din Iasi si marcheaza un moment simbolic de recunoastere a meritelor deosebite ale acestei comunitati in dezvoltarea Iasului si o reparatie morala si istorica a suferintelor generate de Pogromul. In jur de 100 de persoane au sosit la Cimitirul…

- La o școala din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, țara Romania, anul 2018, directoarea instituției de invațamant publice le explica copiilor despre harta Ungariei Mari care inglobeaza desigur și o parte din teritoriul Romaniei.

- Chef Florin Dumitrescu aniverseaza patru ani de mariaj alaturi de Cristina, femeia cu care are doi copii. Chef Florin Dumitrescu s-a casatorit in urma cu patru ani cu o blonda superba, Cristina , cea care i-a daruit doua fetițe: Ava și Mia . Binecunoscutul chef aniverseaza astazi patru ani de cand și-a…

- Recent s-a lansat Academia de șah Cotnari, un proiect ambitțos care va duce la creșterea performanțelor sportivilor nu doar din Iași, ci din intreaga țara, la cucerirea unor noi medalii internaționale și la afirmarea Iașului ca un centru șahistic extrem de puternic. Academia de șah Cotnari este organizata…

- In cursul zilei de astazi, 24 mai, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania in Romania, Excelența Sa Cord Meier-Klodt. La intalnirea din biroul edilului-șef au mai participat Swantje Kortemeyer, sefa Sectiei Economice si Comerciale a Ambasadei…

- Cea de-a 23-a editie a Congresului Societatii Balcanice de Stomatologie ( BaSS) este gazduita pentru prima data la Iasi si va ramane un reper in istoria BaSS datorita capacitatii organizatorilor de a reuni la aceasta manifestare reprezentantii celor mai importante asociatii si organizatii profesionale…