- Numerosi simpatizanti ai lui Julian Assange au cerut sambata eliberarea lui si au sarbatorit cu un picnic in centrul Londrei ziua de nastere a fondatorului WikiLeaks, care a implinit varsta de 50 de ani in inchisoare, asteptand sa se solutioneze procesul sau de extradare in SUA, informeaza EFE.…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Roger Waters, 77 de ani, unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe rock Pink Floyd, spune ca a refuzat o suma „uriașa” de bani de la fondatorul Facebook Mark Zuckerberg, pe care-l descrie drept „unul dintre cei mai puternici idioți din lume”, relateaza site-ul HotNews.ro, care citeaza Business…

- De cand Marea Britanie si-a incheiat procesul de iesire din UE la sfarsitul anului trecut, relatiile sale cu Bruxelles-ul s-au inrautatit, fiecare parte acuzandu-o pe cealalta de rea-credinta pentru o parte din acordul lor referitor la Brexit care acopera circulatia marfurilor catre Irlanda de Nord.…

- Nu se putea ca Euro 2020 sa nu aiba un „imn”. Celebrul DJ olandez si producator muzical Martin Garrix a compus melodia oficiala a competitiei fotbalistice in colaborare cu Bono, solistul lui U2, si The Edge, potrivit agentiei EFE. Melodia ”We Are The People” a fost prezentata, pe 19 octombrie 2019,…

- Mediul, ajutoarele pentru tarile in curs de dezvoltare si vaccinurile vor fi subiectele pe agenda reuniunii ministrilor de Finante din G7, care incepe vineri la Londra, alaturi de proiectul unui impozit minim global pe profiturile companiilor lansat de presedintele american Joe Biden, transmite AFP,…

- Restaurantele Gokce au fost vizitate de vedete precum actorul Leonardo DiCaprio, fotbalistul francez Paul Pogba, fostul fotbalist David Beckham și alții. Celebrul bucatar turc Nusret Gokce, fondatorul restaurantului Salt Bae, va deschide un restaurant in Londra, unde vizitatorii vor putea comanda steak-uri…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a protesta fata de lockdown, care este treptat ridicat, si fata de posibila introducere a pasapoartelor de vaccinare pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19.