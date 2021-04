Celebrul AUGUSTIN ZEGREAN și-a găsit job Augustin Zegrean, fostul șef al Curții Constituționale, s-a alaturat echipei Cuculis&Asociații, conform unei declarații facuta de catre avocatul Adrian Cuculis. Conform acestuia, Zegrean, care s-a remarcat ca principalul comentator al spețelor constituționale dupa ce a plecat din funcția de la CCR, va asigura susținerea cauzelor și invocarea excepțiilor de neconstituționalitate. ”Alaturi de domnul Augustin Zegrean, fost Președinte al Curții Constituționale, actualmente coleg avocat, Cuculis&Asociații se extinde și la Cluj, unde in curand vom deschide un birou teritorial. Domnul Zegrean va asigura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari probleme în județul Cluj sunt în Bonțida, Apahida, Câmpia Turzii și Sânmartin, în toate rata de incidența fiind de peste 8 cazuri la mia de locuitori. Județele din România cu localitați carantinate: Alba Iulia…

- Deputatul social-democrat bistrițean Bogdan Ivan a reacționat in Parlament printr-o declarație politica, dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin al Ministerului Sanatații, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, care modifica criteriile de carantinare pentru localitațile din Romania,…

- Anul acesta, „Ziua detinutilor politici anticomunisti” a trecut aproape neobservata din cauza restrictiilor impuse de pandemie. E important ca actualele generatii sa isi cunoasca istoria reala pentru ca ororile din trecut sa nu se repete. Miscarea de rezistenta anticomunista a existat si la nivelul…

- „In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va intruni intr-o sedinta in cursul acestei seri pentru a adopta forma finala, dupa avizul Consiliul Legislativ. Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar…

- Revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului a fost deja anunțata de liberali, chiar de președintele PNL, Ludovic Orban.Principalele critici aduse de Orban actualului ocupant al funcției se bazeaza „pe faptul ca a generat exceptii de neconstitutionalitate care au fost respinse de CCR,…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 3,84 persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de marti, 16 februarie (3,76). Capitala raporteaza cele mai multe cazuri noi de COVID, 373, in usoara scadere fata de ziua precedenta. Conform celui mai recent bilant al Grupului…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 3,53 persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de luni, 8 februarie (3,51). In „zona roșie” a revenit și județul Maramureș, cu o incidența de 3,07. In schimb, municipiul București a raportat cele mai multe cazuri noi,…

- Timiș este in continuare județul cu cea mai mare rata de infectare din țara, 3,31 la mia de locuitori, și ramane singurul in scenariul roșu, potrivit datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. București a raportat și astazi cele mai multe cazuri noi in ultimele 24 de ore, 488, in…