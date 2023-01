Celebrul astronaut Buzz Aldrin s-a căsătorit la 93 de ani cu o româncă In ziua in care fostul astronaut Buzz Aldrin a implinit 93 de ani, acesta s-a casatorit cu romanca Anca Faur, conform anunțului sau de pe pagina de Twitter. Buzz Aldrin este al doillea astronaut care a pașit pe luna in 1969, dupa Neil Armstrong , fiind prima misiune istorica de aterizare pe Luna. La vulnerabila varsta de 93 de ani, acesta a decis sa se casatoreasca cu romanca in varsta de 63 de ani. Cine este romanca misterioasa? Anca Faur s-a nascut la Deva si este cu 30 de ani mai tanara decat Aldrin, avand 63 de ani. Cei doi sunt impreuna de mai mulți ani, insa abia acum au luat decizia de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

