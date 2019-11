Stiri pe aceeasi tema

- Doi hoți care au furat peste 90.000 de lei de la USAMV Cluj-Napoca au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat, in urma unor percheziții facute in Timișoara și Iași, au anunțat polițiștii din Cluj Napoca. „La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au…

- A fost identificat si prins individul care a furat un autovehicul, in noaptea de 18 spre 19 octombrie, din curtea unei societati comerciale din Buzau. Este vorba despre un barbat de 34 de ani, din comuna Costesti.

- Un barbat din Runcu Salvei, cercetat pentru violența in familie, lipsire de libertate in mod ilegal și amenințare a fost reținut, joi, pentru 24 de ore de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud. In cursul zilei de vineri, acesta va fi prezentat instanței, cu propunere…

- Un preot din Pitesti a lovit cu masina, in mod intentionat, un barbat de 33 de ani, care traversa pe o trecere de pietoni. Preotul fost retinut, marti, de politisti, pentru tentativa de omor, scrie rtv.net. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges anunta ca au pus in aplicare…

- Mascatii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Argeș au aplanat un conflict in Maracineni Duminica seara, un barbat din Maracineni a aruncat cu pietre intr-un azil de batrani. Barbatul locuiește in vecinatatea cladirii. In timpul atacului, a spart mai multe geamuri și a lovit o persoana. Administratorul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dambovita, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 26 de ani, domiciliat fara forme legale in municipiul Deva, judetul Hunedoara.Acesta este…

- Forțele de ordine au fost anunțate prin 112, puțin dupa ora 22, ca un individ alearga cu un cuțit in zona 13 decembrie, de la periferia orașului. "In seara zilei de 22 august 2019, in jurul orelor 22.15, in urma unui apel 112 ce indica faptul ca un barbat alearga cu un cuțit in mana in zona…

- Ziarul Unirea Mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru barbatul din Mureș, reținut de polițiștii din Alba pentru INȘELACIUNE in urma perchezițiilor Barbatul din județul Mureș, reținut de politistii Serviciului de Investigare a Criminaltatii Economice, pentru inselaciune, va fi cercetat in stare…