Celebrări solemne din Noaptea magică, în bisericile romano-catolice In bisericile romano-catolice, in 24 decembrie se oficiaza Sfanta Liturghie din noaptea Craciunului și se intoneaza colinde. In țara noastra, aceste liturighii sunt programate intre orele 18:00 și miezul nopții. De exemplu, la Biserica Sacre Coeur din București, incepand cu ora 18:00, sunt slujbe in limba romana, limba franceza și limba engleza. La Catedrala Sf. Iosif suntem așteptați incepand cu ora 23:00, la slujba concelebrata și prezidata de IPS Aurel Perca, arhiepiscop și mitropolit de București. Papa Francisc prezideaza Sfanta Liturghie a Nopții de Craciun in Bazilica San Pietro, incepand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

