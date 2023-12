Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul rand, este vorba de „consolidarea in continuare a protecției la frontierele externe ale Uniunii Europene. Aceasta inseamna ca prezența Frontex (poliția de frontiera a Uniunii Europene – n.r.) la frontiera bulgaro-turca ar trebui sa fie cel puțin triplata”, potrivit presei de la Viena. De asemenea,…