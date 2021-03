Cele mai valoroase flori

Vaccin in sistem de abonament lunar?

Cele 3 tulpini noi de coronavirus dau dureri de cap cercetatorilor si circula zvonul ca vaccinurile nu asigura protectie. Tulpinele din New York, Brazilia si cel Sud African necesita un nou vaccin care va trebui administrat si celor care au primit primele vaccinuri. In cazuri in care mai apar si alte tulpini va trebui sa se faca… [citeste mai departe]