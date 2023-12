Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon de sarbatori plin de bucurie, cadouri și mancare, un nou an aduce oportunitatea de a incepe cu dreptul. Cand ceasul bate 12 in noaptea pe 31 decembrie, trebuie sa faci cateva lucruri ca sa iți mearga bine tot anul. Iata cateva tradiții și obiceiuri de Anul Nou 2024. Superstiții de Revelion…

- La trecerea dintre ani toți oamenii sunt atenți de la ce pun pe ei, in ce spațiu sunt și pana la felurile de mancare sau bautura pe care le aleg pentru a le pune pe masa. Fiecare detaliu conteaza, iar simbolistica alegerilor dateaza din vremuri stravechi.

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Romanii au o sumedenie de superstiții legate de Anul Nou. Acum, ca cea mai așteptata petrecere se apropie, trebuie sa știi și ce ar trebui sa faci in noaptea dintre ani, pentru a-ți merge bine tot anul, dar și ce sa nu faci, ca sa te ferești de ghinioane. Sunt foarte multe superstiții de Anul Nou, iar…

- Diana Dumitrescu a devenit cunoscuta publicului prin prisma serialelelor de la Acasa TV, unde era cap de afiș. Actrița a jucat și in serialul de comedie Strada Speranței, difuzat la Kanal D in urma cu 2 ani. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Diana ne-a marturisit ca iși dorește sa…

- Tradiția continua! Primaria Sectorului 3 organizeaza Revelion 2024 in Parcul TitanSub genericul "Deschide ochii! Viseaza!", Primaria Sectorului 3 continua tradiționala petrecere de revelion din parcul Titan. Trecerea dintre ani va fi marcata de o super petrecere la care nume sonore din industria…

- Traditia spune ca de Ignat, sarbatorit in fiecare an pe 20 decembrie, singura activitate permisa este taierea porcului, fiind interzis sa faci alte munci cum ar fi: spalatul, cusutul sau maturatul casei.

- In ziua „Mosilor de toamna” se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta și sub denumirea de Sambata Morților.In aceasta zi se fac rugaciuni pentru comemorarea celor plecați dintre noi. Creștinii așeaza ofrande pe mormintele celor dragi, se aprind lumanari și tamaie langa crucea celor plecați dintre…