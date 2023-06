Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a caștigat cu 1-0 finala cu Inter, gazduita de stadionul Ataturk din Istanbul și a reușit sa obțina trofeul Champions League. Golul victoriei – și singurul al partidei disputate sambata seara – a fost inscris in minutul 68 de Rodrigo. Rodri a marcat golul care a decis finala La finalul…

- Accidentat in prima repriza, Kevin De Bruyne a vorbit despre succesul lui Manchester City in finala UEFA Champions League, 1-0 cu Inter. La fel ca in finala pierduta in fața lui Chelsea in 2021, Kevin De Bruyne a parasit terenul accidentat. Dar, de data, aceasta a putut sarbatori la final. ...

- Manchester City a caștigat in premiera Liga Campionilor, dupa 1-0 cu Inter. Eroul englezilor a fost mijlocașul spaniol Rodri, care a marcat singurul gol al meciului. La finalul partidei de la Istanbul, pe care mijlocașul de 28 de ani a decis-o in minutul 68, Rodri a dezvaluit Ce a declarat Rodri,…

- Cea mai frumoasa femeie de la Campionatul Mondial din Fotbal din anul 2022 nu a ratat finala Champions League și a fost prezenta la meciul Manchester City – Inter. Frumoasa bruneta a postat pe rețelele sociale cateva imagini de la stadionul Ataturk din Istanbul, imbracata intr-o costumație provocatoare.…

- Manchester City – Inter se vor infrunta in finala Champions League in meciul care va inchide sezonul european. „Cetațenii” au mai jucat o data in ultimul act, dar au fost invinși de Chelsea, in vreme de formația italiana a caștigat trofeul de trei ori. Organizatorii se așteapta ca duelul din Turcia…

- Galezul Gareth Bale e sigur ca Manchester City va caștiga finala UEFA Champions League. Manchester City - Inter, finala Champions League, are loc azi, de la ora 22:00, la Istanbul. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Inainte de partide la Istanbul,…

- ​Ziua cea mare a sosit, iar la Istanbul va avea loc sambata finala Champions League la fotbal, ediția 2022-2023. Manchester City (fara trofeu caștigat in istorie) și Inter Milano (are trei „urecheate in vitrina) se vor duela pentru a deveni noua „Regina a Europei”.

- Manchester City – Inter este finala UEFA Champions League 2023. Starurile lui Pep Guardiola au eliminat-o pe Real Madrid si vor juca cu trofeul pe masa pe stadionul Ataturk din Istanbul. „Cetatenii” pot deveni, in premiera, campionii Europei pe 10 iunie. La o zi dupa ce Inter a invins-o pe rivala AC…