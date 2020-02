Cele mai tari genti prezentate la Fashion Weeks 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 29 februarie 2020, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale…

- Ziua Brancusi a fost celebrata online, miercuri, de ambasadele de la Bucuresti, cu imagini ale operelor sculptorului din lumea intreaga, de la atelierul sau amenajat in Centrul "Pompidou" din Paris pana la colectia din muzeul "Guggenheim" din New York. Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis,…

- Suspectii, care ar fi membrii unei retele de hoti de bijuterii ce opereaza in Europa, sunt convocati la data de 3 martie in fata unui judecator, in orasul Castres din sud-vestul Frantei, a declarat pentru AFP o sursa apropiata anchetei. Ei sunt acuzati ca ar fi furat trei diamante de la un bijutier…

- Modelele florale sunt doar o tendința de moda care se va intoarce in aceasta primavara, fiind prezentate pe scara larga la Saptamana modei din marile orașe in septembrie 2019. Dar nu toate ținutele care au fost prezentate la Paris, Milano, Londra și New York vor ajunge pe strada, in forma exacta pe…

- Muzeul Luvru a anuntat lansarea unei linii vestimentare realizata de Virgil Abloh, designerul colectiilor masculine ale casei de moda Louis Vuitton si creatorul marcii Off-White, alcatuita din tricouri si hanorace inspirate din operele lui Leonardo da Vinci, relateaza EFE, titreaza Agerpres. Cu aceasta…

- Cat platesc romanii ca sa fie alaturi de cei dragi de Sarbatori: 2.138 de euro, cel mai scump bilet de avion in ajunul Craciunului și 25 de ore, cea mai lunga calatorie spre casa Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile…

- Cristi Dolofan și Traian Pavel iau startul in faimoasa competiție Monza Rally Show. Sezonul 2019 de raliuri a fost unul plin pentru DTO Rally Team, cu participari la toate cursele Campionatului Național de Raliuri, cat și in competiții internaționale. Cum ultima etapa din Romania s-a desfașurat in luna…

- ”Lumea subestimeaza forta copiilor furiosi”, a declarat suedeza reporterilor si sustinatorilor ei, veniti sa o primeasca la debarcarea de pe catamaranul La Vagabonde, in Portugalia. ”Sunt furiosi si frustrati”, a mai spus ea, conform News.ro.Perspectiva unei noi interventii curajoase a…