Cele mai scumpe mașini din lumea mondenilor noștri! Cine a trecut pragul de 550.000 euro plătiți pentru un supercar /FOTO GALERIE Mondenii noștri platesc din ce in ce mai mult pentru a se lauda cu mașini la care mulți doar viseaza. Daca in trecut, vedetele și rasfațații vieții de noapte se intreceau in luxoase limuzine, s-a schimbat moda. In ultimii ani s-au inmulțit numarul de bolizi supersport, mașini de curse adaptate pe șosele al caror prețuri colosale. Iata scurta lista a celor care au cheltuit sume de neimaginat pentru cele mai țari și scumpe mașini din lume: Fostul soț al Biancai Dragușanu, controversatul Alex Bodi este in pas cu ultimele creații ale exclsivistului producator de automobile sport Lamborghini. A avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

