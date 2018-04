Cele mai rele fete din culisele muzicii

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Olivier obtinut de balerina Francesca Velicu duminica seara, la Londra, i-a facilitat acesteia, in cateva minute, intalniri la care altii viseaza o viata intreaga. Imediat dupa ce a coborat de pe scena, unde a primit mult ravnitul trofeu chiar de la de la superstarul baletului mondial, ucraineanul…

- Regizorul filmului „Valurile Dunarii“ a fost luat in vizor de anchetatorii din Directia Generala a Securitatii Statului, pe motiv ca ar fi evidentiat mai mult personajul jucat de el, timonierul Mihai, in dauna comunistului Toma, care pe deasupra mai era interpretat si de catre un fost activist.

- Apa imbuteliata comercializata de companii importante din intreaga lume este contaminata cu microparticule de plastic ale caror efecte periculoase asupra sanatatii sunt nedeterminate, conform unui studiu realizat de oamenii de stiinta, citat joi de AFP, preluata de Agerpres.

- Europarlamentarul Catalin Ivan va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei. De asemenea, Catalin Ivan va vorbi si despre modul in care Liviu Dragnea conduce partidul, in contextul…

- Bill Gates este cel mai bogat om de pe planeta si o figura cunoscuta in lume, dar pariem ca sunt multe lucruri pe care nu le stiti despre viata lui Bill Gates, scrie businessmagazin.1. Gates a creat primul program pe calculator la varsta de 13 ani.

- Reg E. Cathey, un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la varsta de 59 de ani, scrie hollywoodreporter.com.

- Fara indoiala, unul dintre cele mai cunoscute seriale din lume este „Vikingii”. In serialul care a fost inspirat din istoria și legendele danezilor au aparut și cațiva romani, printre care și nasaudeanul Catalin Coman, care ne dezvaluie cateva secrete din culisele serialului-fenomen:

- Gabriela Balan, femeiaA care a fost acuzataA caA si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti, a venit la Antena 1 si a explicat cum au stat lucrurile. Imediat ce a parasit platoul si a ajuns in culise, femeia a lesinat. A