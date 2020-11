Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele grele in viața sunt imposibil de evitat, dar partea buna este ca atunci cand le depașești devi un om mult mai puternic. Situația este cu totul alta cand vine vorba de blesteme, asupra carora nu ai control. In acest caz poți apela la rugaciuni care rup blestemele.

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vreme rea, care va afecta aproape toate județele din țara.Avertismentul este valabil in perioada 13 octombrie, ora 09:00 - 13 octombrie, ora 21:00.In intervalul menționat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 100...130 km/h,…

- Barbatul a fost impuscat in timp ce se afla la o partida de vanatoare in zona Sighet, "La Lopeti". Salvamontistii au fost chemati pentru a-i oferi primul ajutor barbatului, acesta prezentand multiple plagi si aflandu-se in stare grava. De asemenea, a fost solicitat si elicopterus SMURD de la Targu…

- Ploile abundente din ultimele ore au adus nu doar bucurie agricultorilor, dar au produs și pagube în unele zone din centrul și sudul țării, în special în Comrat, spune șeful statului. Demnitarul a discutat cu reprezentanții Guvernului despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru a-i…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii le-a multumit vineri pilotilor avionului in care i s-a facut rau dupa otravirea cu Noviciok si medicilor care i-au acordat primul ajutor dupa aterizare, fiind convins ca toti acestia i-au salvat viata, consemneaza agentia EFE potrivit Agerpres. ''Pilotii si primii medici…

- "Are 33 ani. Abia a devenit mamica. Și cancerul ii pune in pericol viata. Ce mai e de zis? Ar fi ceva de facut? Da. De salvat o viata. Daca ne pasa. Daca ne adunam cat mai mulți, umar langa umar. Scrie in articol cum putem ajuta un bebeluș sa se bucure de mama lui și de acum inainte. Nu e greu. Doar…

- Sfantul Fanurie este praznuit pe 27 august. S-a nascut in insula Rodos din Grecia, insa nu se cunoaste data nasterii sale. Sfantul Fanurie a avut doisprezece frati, iar el a fost cel mai mare. Dupa moartea tatalui sau, mama sa ajunge sa cante si sa joace prin diverse locuri. Incepe sa duca o viata pacatoasa.…

- Ministerul agriculturii va acorda un ajutor de stat de 100 de euro / cap de bovina producatoare de lapte, de care vor beneficia crescatorii de vaci de lapte care au avut pierderi cauzate de pandemia de Covid-19. Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de ordonanța de urgența prin care este stabilit…