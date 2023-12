Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este afectat in judetul Brasov, de ruperea pantografului de la locomotiva unui tren, la iesirea din statia Azuga. Intarzieri mari ale trenurilor de calatori pe Valea Prahovei Traficul feroviar este ingreunat in judetul Brasov din cauza unei locomotive care a rupt pantograful. Doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, joi, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, mai multe personalitati civile cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, informeaza AGERPRES. De asemenea, presedintele Iohannis a acordat Ordinul „Meritul pentru Invatamant” in grad de Cavaler si urmatoarelor…

- Romanii cu varste intre 35 si 44 de ani sunt in fruntea listei atunci cand vine vorba despre lansarea de firme noi in 2023, mai ales in domeniul IT, arata o analiza de specialitate, publicata vineri. Datele analizate de StartCo, platforma specializata in servicii de infiintare si gestionare online a…

- Aproape 70 de copii nascuți inainte de termen, alaturi de familiile lor s-au intalnit duminica cu medicii neonatologi și asistentele care i-au ingrijit in secția de Neonatologie a spitalului Dr. Ion Cantacuzino din București.

- Ministrul Finanțelor. Marcel Boloș, a spus, marți, in cadrul vizitei de lucru in județul Alba, ca trebuie sa li se ofere companiilor romanești oportunitați sa devina mai competitive pe piața internaționala.Scopul vizitei de lucru a ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, in județul Alba a fost de a…

- Mai multe convoaie militare vor trece in urmatoarele zile prin București și prin județele Galați, Braila, Vrancea, Ialomița și Ilfov. Acestea se vor indrepta catre un poligon din județul Galați unde vor participa la un exercițiu militar. Convoaiele vor merge pe șosele și pe calea ferata.Convoaiele…

- Doua firme au depus oferte pentru realizarea noului spital din Lugoj, proiect pentru care administrația lugojeana a obținut o finanțare prin PNRR de peste 150 de milioane de euro. Cele doua oferte au fost depuse de catre Synergy Construct SRL (din București) și SSAB-AG SA (din Bacau).…

- Managerul de fonduri de investiții Mozaik Investments, inițiat și de omul de afaceri Sacha Dragic, fondator al companiei de pariuri Superbet, urmeaza sa primeasca fonduri europene de 25 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei, pentru a investi, mai departe,…