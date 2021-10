Cele mai profitabile 4 companii din Europa de Sud-Est sunt din România Dedeman, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania dupa cifra de afaceri, se afla pe primul loc in top, cu un profit net de aproape 300 mil. euro in 2020, potrivit clasamentul SEE Top 100, realizat de SeeNews și citat de Mediafax.Hidroelectrica se afla pe locul al doilea, cu un caștig de 298,1 mil. euro, OMV Petrom pe poziția a treia, cu 283,7 mil. euro profit anul trecut, iar Romgaz pe locul al patrulea, cu un profit de 262,6 mil euro.A cincea pozitie este ocupata de grupul sloven Krka, din industria farma.Zona SEE include tarile din sud-estul Europei, adica Albania, Bosnia si Hertegovina,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

