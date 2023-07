Cele mai populare trasee cu mocănița din România Vacanțele de vara capata alt farmec daca te intorci in timp pe trasee cu mocanița prin peisaje de poveste. Din Transilvania, spre Bucovina și Maramureș, micile trenuri folosite pe vremuri pentru bușteni sunt acum adevarate atracții turistice.Romania se mandrește cu unele dintre cele mai frumoase trasee de linie ferata ingusta pe care te poți plimba cu mocanița. Te poți bucura de peisaje inedite, pe unde nu poți ajunge cu mașina, vei trece prin sate pitorești și vei descoperi locuri de o frumusețe rara pe care trebuie sa invațam sa le protejam. Aceasta este și misiunea mocanițelor de azi! Pe vremuri,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Ultima zi din saptamana se anunța din nou cu vreme instabila. In Cluj este a treia zi consecutiva cu cod portocaliu. Intre orele 12-21, in județele Salaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Suceava, Neamț și Harghita și zona de munte a județelor Maramureș, Bihor, Alba, Bistrița-Nasaud, Mureș…

- MESAJ 1AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 11 iunie, ora 11 – 11 iunie, ora 23Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat,…

- Cutremurul, caracterizat de specialiștii INFP ca semnificativ, s-a produs la 24 de kilometri de Arad și la 50 de Timișoara, fiind resimțit destul de puternic și la Lugoj sau la Cluj-Napoca. PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit cel mai puternic in…

- Marți seara, in județul Arad, s-a produs un nou cutremur. Institutul pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul a avut 5.3 grade pe scara Richer și a fost resimțit in mai multe orașe din țara. IGSU precizeaza ca, pana in prezent, au fost primite sase apeluri la 112 (4 in judetul Arad si cate unul in…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11 km SE de Arad, 42 km N de Timisoara, 68 km sud de Bekescsaba, 96 km nord de Resita, 99 km este de Szeged PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit puternic in tot județul Arad, precizeaza mai multe…

- "Luna mai și iunie sunt cele mai instabile luni, climatic vorbind, cele mai mari cantitați de precipitații, atunci cand debuteaza senzonul cald cu temperaturi mari.Se formeaza acei nori de furtuna care dau precipitații intense și se poate ajunge la episoade de grindina și chiar tornade. E ceva normal…