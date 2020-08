Cele mai populare măști de protecție de la Hollywood Cele mai populare maști de protecție de la Hollywood Știm ca purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada. Dar a devenit parca, in ultima vreme, și un trend. Moda pe care au adoptat-o chiar și marile vedete de la Hollywood. Majoritatea starurilor nu aleg maștile clasice, cumparate din farmacii. Poarta in schimb maști cool, cu diverse modele, pe care le transforma in accesorii statement. Jennifer Lopez Alessandra Ambrosio Joe Jonas și Sophie Turner Vezi aceasta postare pe Instagram Another one. @djkhaled @masqd__ #wontstoptilyouputonadamnmask O postare distribuita de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, corp de Regina Fitness, la 51 de ani Mihaela Radulescu dovedește ca, la 51 de ani, are o silueta impecabila ce starnește admirație și invidie deopotriva. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta a postat pe Instagram cateva fotografii in care apare in costum de baie. Vezi aceasta…

- La cateva ore dupa ce artistul stradal Bansky a postat pe Instagram un video facut in metroul londonez, prin care ii indeamna pe oameni sa poarte masti de protectie cand sunt in mijloacele de transport in comun, administrația locala a informat ca desenul a fost șters, a informat CNN.Argumentul autoritaților…

- Mercedes-AMG a publicat primul clip dedicat viitorului AMG GT Black Series. In cadrul spotului pregatit de constructorul german, modelul de performanța realizat de divizia din Affalterbach apare complet necamuflat. Clipul pregatit de nemți a fost publicat la scurt timp dupa ce o serie de imagini cu…

- Ce maști de protecție poarta marile vedete Purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada, dar a devenit parca și un soi de trend. Trend pe care il urmeaza chiar și marile vedete de la Hollywood. Unele opteaza pentru maști clasice, cumparate din farmacii, care ii feresc de riscul…

- Majoritatea parlamentara PSRM-PDM cere Guvernului reintroducerea unor restrictii si introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in spatiul public pentru oprirea raspandirii COVID-19.

- Naomi Campbell și-a surprins din nou fanii printr-o postare pe Instagram. Supermodelul și-a facut un selfie in timp ce se afla in avion, in drum spre casa, fiind corespunzator echipata, din cap pana in picioare, impotriva noului coronavirus. La cei 50 de ani pe care ii va implini chiar la sfarșitul…

- Mihai Bendeac a avut COVID-19? Ce spun medicii! Sambata seara, in cadrul emisiunii iUmor de la Antena 1, Mihai Bendeac a surprins pe toata lumea cu o declaratie. Celebrul actor a marturisit ca a fost infectat cu COVID-19. Nu doar el, ci intreaga sa familie. Totul s-ar fi intamplat in urma cu ceva vreme,…