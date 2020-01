Cat dau romanii pe chirie comparativ cu locuitorii altor state europene

Pentru romani, achizitia unei locuinte pare a fi un obiectiv prioritar in viata, in conditiile in care peste 90% dintre unitatile rezidentiale din Romania sunt detinute de locatari. Adica, mai putin de 10% din populatia tarii locuieste cu chirie, iar... [citeste mai departe]