Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea (P) Fotbalul intra in vacanța de iarna Am trecut de jumatatea lunii decembrie, astfel ca ne apropiem cu rapiditate de cea mai așteptata perioada a anului, vacanța de iarna. Craciun, Revelion, distracție, cadouri, sunt cuvintele cele mai populare in acest sezon. Pentru iubitorii fotbalului…

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- La Crisul cei de la Desidea va asteapta cu o gama larga de peste 3000 de produse: jocuri, obiecte decorative, suveniruri, plase pentru cadouri, felicitari haioase de forme deosebite, icoane arginitate si pictate, jucarii de plus, tablouri, seturi de birou, vaze si fructiere din sticla de Murano,…

- Sarbatori fara zapada! Este cel mai probabil scenariul pe care il iau in calcul specialistii meteorologi. Si asta dupa ce si luna noiembrie a doborat noi recorduri: primele 12 zile ale lunii au fost cele mai calduroase din ultimele patru decenii. Minimele care se inregistreaza acum noaptea, erau in…

- Sa faci cadouri este un lucru minunat, mai ales cand esti o persoana inventiva, care adora sa citeasca uimirea pe fata celui care deschide darul frumos ambalat. Insa, oricat de mult ti-ar placea sa ii surprinzi pe cei dragi, trebuie sa stii ca exista cateva categorii de obiecte si lucruri ce nu ar trebui…

- Anul 1946. Romania era condusa de Partidul comunist si gruparile satelite ce dadeau o impresie de pluralism politic. Soarta tarii fusese trasata la Conferinta de la Yalta in februarie 1945 si alegerile din noiembrie 1946 demonstrasera ca poporul hotarase prin vot democratic si liber exprimat care va…

- Elena Mateescu, director general al ANM a vorbit, in cadrul dezbaterii „Schimbarile climatice și impactul in economie”, despre schimbarile care se vor produce in Romania in urmatoarele decenii, atat din punctul de vedere al temperaturilor, cat si al precipitatiilor. In ceea ce priveste iarna, detalii…

- Alocarea fondurilor necesare in acest sens a fost aprobata astazi de consilierii județeni, suma fiind aceeași cu cea cheltuita anul trecut. Buzoieni vor beneficia și in acest an de masa tradiționala oferita de autoritați cu ocazia Zilei Naționale, iar Sarbatorile de Iarna nu vor fi lipsite de fastul…