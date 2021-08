Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 3.000 kg cauciucuri uzate, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale.…

- In momentul de fața, 15% dintre elevii care ajung la școala in Targu Mureș circula cu autobuzul iar 48% dintre ei cu mașina parinților. De asemenea, 32% dintre ei prefera sa mearga pe jos la școala și numai 1,6% au curajul sa circule cu bicicleta, spun datele unui studiu realizat in luna iunie de catre…

- Acesta a fost initiat de presedintele Klaus Iohannis și are mai multe directii de actiune ce vizeaza imbunatatirea infrastructurii scolare, a pregatirii diactice sau a actului educational, cu efect direct asupra reducerii abandonului scolar. La randul sau, premierul Florin Citu a precizat ca fondurile…

- Anunțul a fost facut de ministrul mediului, Tanczos Barna. El mai spune ca in analiza sunt mai multe solutii prin care romanii sa fie incurajati sa cumpere masini mai noi si nepoluante. Tanczos Barna: E obligația pe care ne-am asumat-o fața de Comisie. Trebuie sa existe, din punctul meu de vedere, o…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea ordonanței de urgența care prevede posibilitatea de suspendare a activitaților școlare ce impun prezența fizica și continuarea lor in sistem online prin ordin al ministrului educației. Președinția noteaza ca…

- Incident grav ținut ”LA SECRET” de catre poliția din Maramureș. Dupa atentatul cu bomba de la Arad, in care un om de afaceri a fost ucis fiind aruncata in aer mașina, iata ca nici Maramureșul nu se lasa mai prejos: jaf ca-n filmele americane, cel mai probabil la pont. Dar sa spunem și ce am […] Source

Au fost raportate de catre INSP 41 de decese The post 241 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2! Situația din fiecare județ

- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.039.173 de pacienți au fost declarați vindecați. Pana astazi, 30.276 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 1.077.584 confirmate…