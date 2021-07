Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 6, in Timis - 5, in Bacau - 3, in Calarasi - 2, in Constanta - 2 si in Ilfov - 2. In jude...

- Alocatiile de stat pentru copii platite in mai 2021 au totalizat 868,1 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,05 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In mai au beneficiat de acest ajutor social un numar de 3.662.106 de…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate și gradul…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in judetele Ilfov, Prahova si Suceava, respectiv cate 4, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare...

- Potrivit lui Valeriu Gheorghița, rata de acoperire vaccinala in București, la populația rezindenta - așa cum este ea raportata de Institutul Național de Statistica - este de circa 33,8% in București, iar daca eliminam populația sub 16 ani și ne referim doar la populația eligibila pentru vaccin, rata…

- Capitala a ieșit din zona roșie, cu 2,98 de infecții cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,09, a anuntat Grupul de Comunicare...

- In ultima saptamana, mai mult de 35% din cazurile de imbolnaviri cu Covid-19 au fost inregistrate in București și in alte patru județe. Conform INSP, in saptamana 19 – 25 aprilie, 35,6% din totalul cazurilor de coronavirus s-au inregistrat in Bucuresti, Cluj, Timis, Prahova si Bihor. Potrivit raportului…