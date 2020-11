Bucureștiul a inregistrat joi 927 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Pe locul doi la numarul de infectari de COVID este județul Brașov, cu peste 460 de noi cazuri.Romania a inregistrat joi 10.142 de cazuri noi de COVID-19, la 35.762 de teste efectuate. Bucureștiul ramane zona cea mai afectata de coronavirus, aici fiind inregistrate 927 de noi cazuri de imbolnaviri, in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost raportate 946 de infectari. In ceea ce privește rata de infectare din Capitala, aceasta a scazut ușor, de la 5,05, la 4,99. Pe lista celor mai afectate județe, imediat…