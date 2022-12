Cele mai memorabile fraze spuse de Pele despre el însuși și spuse de alții despre el Pele a incercat sa stinga elegant eterna dezbatere despre cine a fost cel mai mare fotbalist, consacrandu-l in 2009 pe Alfredo di Stefano, compatriotul argentinian al lui Maradona și legenda lui Real Madrid: „Oamenii se cearta despre cine este mai bun dintre Pele și Maradona. Dar Di Stefano este cel mai bun, este complet”, a spus el, potrivit AFP. „M-am nascut pentru a juca fotbal, așa cum Beethoven s-a nascut pentru a scrie muzica și Michelangelo pentru a picta.” Pele pe site-ul Fifa Pele a vorbit in 1999 pentru revista Sports Illustrated despre greutatea faimei: „Toți copiii din lume care joaca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

