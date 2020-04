Cele mai mari festivaluri de film din lume s-au unit pentru un MARATON cinematografic de 10 zile

Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de festivaluri cinematografice de prim rang, precum cele de la Cannes, Venetia, Berlin si Toronto, vor participa la un eveniment virtual ce va difuza filme in regim de gratuitate pe YouTube, au anuntat luni organizatorii festivalului american Tribeca, partener al noului eveniment, intr-un…

- Douazeci de festivaluri de cinema de prim rang, in special Cannes, Venetia, Berlin sau Toronto, vor participa la un eveniment virtual care va oferi gratuit filme pe YouTube, a anuntat luni, intr-un comunicat, festivalul american de la Tribeca, partener al evenimentului, scrie AFP, potrivit news.ro.Festivalul…

- Pe 17, 18 și 19 aprilie, artiștii și creatorii de conținut Global Records vor fi mai aproape de fanii lor și le vor oferi 3 zile pline de distracție și activitați care-i pot ajuta sa treaca mai bine și util peste perioada de autoizolare la domiciliu, dar in același timp sa poata veni și in... View Article

- Studioul Lionsgate s-a aliat cu YouTube si Fandango pentru a lansa "Lionsgate Live! A Night at the Movies", o initiativa creata in contextul actualei pandemii de coronavirus prin care se pot viziona gratis filmele "The Hunger Games" (2012) "Dirty Dancing" (1987), "La La Land" (2016) si "John Wick"…

- Facebook a anunțat ca va reduce calitatea conținutului video in Europa. Decizia este valabila și pentru Instagram, aceasta fiind luata la insistențele Comisiei Europene, care iși dorește sa pastreze o rețea de internet funcționala in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți europeni stau acasa.…

- FIFA a decis sa le ofere tuturor celor aflați in izolare din cauza pandemiei COVID-19 posibilitatea de a revedea partide de neuitat din istoria Cupelor Mondiale, atat la masculin, cat și feminin.Inițiativa intitulata #WorldCupAtHome va aduce cel puțin 30 de meciuri memorabile in casele utilizatorilor…

- In cazul in care n-ai auzit pana acum varianta LIVE a piesei care va reprezenta Romania la Eurovision, acum ai ocazia. ROXEN a fost vineri dimineața in matinalul Virgin Radio Romania, la Bogdan, Shurubel și Ionuț, sa ne povesteasca despre Eurovision și sa ne cante „Alcohol You„. Iți dam cateva comentarii…

- Melodia ”Rap God” a lui Eminem a depașit 1 miliard de vizualizari pe YouTube, devenind, astfel, a treia melodie a rapper-ului american care sparge bariera vizualizarilor. Dupa ”Not Afraid” și ”Love the Way You Lie”, ”Rap God” ajunge sa treaca de 1 miliard de vizualizari dupa 6 ani de la lansare. In…