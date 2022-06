ARIR, singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, o comunitate a companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), anunța organizarea celei de-a patra ediții a Forumului Anual ARIR in data de 17 iunie 2022, cu prezența la nivel inalt. Tema centrala a evenimentului este „Viziunea companiilor listate pentru dezvoltarea pieței de capital din Romania”, in cadrul caruia ARIR va aduce la aceeași masa factorii decizionali din cele mai mari companii din țara, atat companii cu acțiuni și obligațiuni listate la Bursa de Valori București, cat și reprezentanți ai instituțiilor…