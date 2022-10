Cele mai mari bănci din SUA au constituit provizioane de 5 miliarde de dolari în T3, în anticiparea unei recesiuni globale Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters. Profiturile bancilor mari au crescut anul trecut, deoarece au eliberat fonduri rezervate pentru potentialele pierderi legate de Covid. In trimestrul al treilea al anului trecut, bancileau eliberat provizioane pentru imprumuturi de aproximativ 4 miliarde de dolari, potrivit datelor firmei Refinitiv. Dar, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

