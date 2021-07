Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul "Bennifer" a confiscat toata atentia presei in ultimele doua luni. Ben Affleck si Jennifer Lopez au oferit, din nou, imagini romantice, de data aceasta la aniversarea divei, care a implinit 52 de ani.

- Dupa ce a fost nevoita sa amane timp de aproape doi ani nunta cu fostul ei logodnic, Alex Rodriguez, din cauza pandemiei de COVID-19, Jennifer Lopez nu ar vrea, pare-se, sa mai piarda timpul. Actrița a reluat relația cu Ben Affleck la scurt timp dupa desparțirea de Rodriguez.„Niciodata nu am suferit…

- Ben Affleck (48 de ani) și Jennifer Lopez (51 de ani) sunt gata sa faca pasul cel mare. Potrivit jurnaliștilor din presa internaționala, Ben ar fi pregatit sa-i ceara mana lui Jennifer chiar cand aceasta va implini varsta de 52 de ani, pe 24 iulie. „Ben vrea sa-și mai incerce inca o data norocul in…

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost filmați în timp ce se sarutau duminica într-un restaurant din Los Angeles, parând sa confirme astfel zvonurile ca si-au reluat relatia care a dominat presa de tip tabloid în urma cu aproape 20 de ani, scriu Reuters și Agerpres. Mai…

- El e singur, iar ea s-a desparțit recent de logodnicul Alex Rodriguez. Jennifer Lopez și actorul Ben Affleck și-au petrecut weekendul impreuna, intr-o stațiune de lux de schi din Montana. Pe 15 aprilie, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat ca s-au desparțit, ca au rupt logodna . „Ne-am dat…

- Toata lumea se intreaba: Jennifer Lopez și Ben Affleck sunt din nou iubiți sau doar prieteni? Amandoi sunt singuri și dispuși sa-și refaca viața dupa desparțirea de partenerii lor de viața. Cei doi au avut o relație timp de doi ani, intre 2002 și 2004. Deși au trecut 17 ani... The post Couple alert…

- Irina Columbeanu (14 ani), fiica lui Irinel Columbeanu (63 de ani) și a Monicai Gabor (33 de ani), a revenit in mediul online dupa o pauza de un an. In prezent, Irina locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama ei, de partenerul Monicai de viața, Mr. Pink, și de fiul omului de afaceri. Irina…

- Amna (36 de ani) și fostul ei soț au divorțat in vara anului 2019, dupa un mariaj de 9 ani și o relație de 12. Fostul cuplu are impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. In urma separarii, cantareața s-a concentrat pe creșterea fiului ei și pe cariera. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un barbat…