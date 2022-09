Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni au ieșit pe strazile din Londra pentru a-i aduce un ultim omagiu cele care le-a fost Regina in ultimii 70 de ani. Imagini din satelit arata mulțimile adunate in fața Palatului Buckingham și in Hyde Park pentru a asista la ceremonia funerara care a inceput la Westminster Abbey și…

- La finalul unor funeralii de stat urmarite de milioane de oameni din intreaga lume, sicriul cu ramasitele regretatei regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ajuns la indragitul sau Castel Windsor. Regina va fi inmormantata la capela memoriala regele George al VI-lea, aflata langa capela principala…

- Ca un episod de grandoare desfașurat la Londra, inmormantarea Reginei Elisabeta a adus mii de oameni obișnuiți in parcuri, pub-uri sau oriunde au putut urmari sarbatoarea naționala pe ecranele de televiziune. Influența evenimentului nu a putut fi subestimata, pentru suporteri sau critici.Pe masura ce…

- De ce au fost transportați marii oficiali cu autobuzul la sicriul Reginei Elisabeta Slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a va avea loc astazi la Westminster Abbey din Londra. In urma slujbei, Regina va fi inmormantata la Capela St. George de la Castelul Windsor, unde a fost inmormantat și…

- Presedintele american Joe Biden s-a recules duminica la sicriul reginei Elisabeta a II-a la Londra, la fel ca multi lideri straini veniti pentru funeraliile suveranei britanice. In fața catafalcului, Joe Biden, insotit de prima doamna a SUA, Jill Biden, a facut semnul crucii si a dus scurt mana la inima.…

- Locuitorii Londrei au adus omagii Reginei Elisabeta, orașul fiind „inundat” de flori sau arta stradala. Oamenii se opresc pentru a face fotografii in timp ce artistul Julian Beever creeaza un portret al reginei pe trotuarele din Trafalgar Square. Intre timp, in Green Park, mii de flori și felicitari…

- Garzile Grenadier, regiment de infanterie al armatei britanice, participa la repetiții ale funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a, care va fi inmormantata pe 19 septembrie, la Westminter Abbey , in Londra, scrie Bild . Fiecare pas și fiecare mișcare trebuie sa fie corecta! Ca sa nu se intample nimic,…

- Imagini emoționante de la Londra. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham pentru a-i aduce omagii reginei celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Mulțimile adunate la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor au izbucnit in lacrimi cand s-a anunțat moartea reginei.