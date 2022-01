Cele mai importante produse Tesla în acest an și anul viitor nu vor fi mașinile! CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat ca cele mai importante produse ale companiei in acest an și anul viitor nu vor fi mașinile, ci software-ul care le conduce in mod autonom și un robot umanoid pe care compania vrea sa il puna la treaba in fabrica. 60.000 de șoferi Tesla testeaza cel mai recent software pentru self-driving, o scara la care alte companii de software pentru vehicule autonome nu pot decat sa viseze. „Aș fi șocat daca nu vom obține o conducere autonoma completa mai sigura decat omul in acest an. Aș fi șocat”, a spus Musk, prezicand ca auto-conducerea completa a vehiculelor va deveni „cea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante produse ale Tesla in acest an si anul viitor nu vor fi masinile, a declarat CEO-ul Elon Musk, ci software-ul pentru automobile autonome si un robot umanoid care sa poata fi folosit intr-o fabrica, transmite Reuters. Promisiunile indraznete ale celui mai cunoscut miliardar din industria…

- Promisiunile indraznete ale celui mai cunoscut miliardar din industria masinilor electrice se confrunta cu dificultati majore, de la tehnologie la reglementari. Tesla si alte companii de tehnologie auto si-au ratat tintele pentru software-ul de conducere autonoma de ani de zile. ”Imi place faptul ca…

- „Lucrurile mari au inceputuri mici” spune un citat din binecunoscutul film Lawrence of Arabia, dar este o certitudine deja ca tehnologia care va reprezenta nucleul central in viitor. Mașinile care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elon Musk, co-fondatorul Neuralink, a dezvaluit planurile companiei de neurotehnologie de a implanta cipuri in creierul oamenilor chiar de anul viitor. Musk a facut anunțul recent in timpul unui interviu in care a fost intrebat de obiectivele Neuralink pentru anul 2022. Miliardarul a facut referire…

- Sute de șoferi Tesla nu și-au putut folosi mașinile la inceputul weekendului trecut, dupa ce aplicația mobila a producatorului a suferit o intrerupere – proprietarii și-au exprimat plangerile pe rețelele de socializare. Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a declarat vineri ca aplicația mobila…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, crede ca in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi…

- Intrebarea ii aparține chiar mogului Tesla, Elon Musk, care i-a chestionat pe cei 62 de milioane de admiratori ai lui de pe Twitter daca ar trebui sa vanda 10% din actiunile pe care le detine in compania Tesla, promițand ca le va respecta decizia. Controversatul patron al producatorului de automobile…

- La mijlocul lunii iulie, Elon Musk anunța pe Twitter ca, incepand din acest an, Tesla le va permite și altor mașini electrice sa se alimenteze de la rețeaua sa. In prezent, compania americana are peste 25.000 de stații Supercharger la nivel global. In acest sens, un proiect-pilot a fost demarat in Olanda…