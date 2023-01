Cele mai frumoase sate turistice din lume Au fost desemnate cele mai frumoase sate turistice din lume de catre Organizația Mondiala a Turismului. Este vorba despre 32 de destinații rurale care promoveaza atit turismul cit și dezvoltarea locala și oportunitați pentru locurile de munca. Aceste destinații susțin veniturile constante și pastreaza in același timp valorile și produsele comunitare. De asemenea, satele sint recunoscute pentr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

