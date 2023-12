Vremea in Romania s-a racit, iar ploaia de afara ii face pe foarte mulți meteosensibili sa devina nostalgici. Tocmai de aceea, am ales 10 melodii, poate cele mai frumoase, pe care sa le ascultați cand ploua. „Raindrops Keep Fallin’ on My Head” – B.J. Thomas: Anul lansarii: 1969 Gen muzical: Pop, country Detalii: Cantecul a devenit foarte popular dupa ce a fost inclus in coloana sonora a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Este un cantec placut și optimist. „Here Comes the Rain Again” – Eurythmics: Anul lansarii: 1983 Gen muzical: Synth-pop Detalii: Aceasta melodie iconica a trupei Eurythmics…