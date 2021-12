Cele mai frecvente greşeli de alimentaţie de sărbători şi cum le combatem In perioada sarbatorilor, mesele sunt pline de preparate gustoase, dar bogate in grasimi, zaharuri si carbohidrati. De multe ori, dupa Craciun si Revelion, intram in noul an cu cateva kilograme in plus si ne este greu sa scapam de ele. Acest lucru se datoreaza perpetuarii unor greseli de alimentatie care ar putea fi evitate si fara renuntarea la placerile vinovate. Echilibrul este cheia, spune Dorina Lazarescu, nutritionist, care detaliaza, intr-un interviu acordat GdS, cum putem tine greutatea sub control si cum putem avea grija de sanatatea sistemului nostru digestiv in aceasta perioada. Ce… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

