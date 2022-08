Stiri pe aceeasi tema

- Programele StudentInvest și Family Start nu funcționeaza la aproape doua luni de la publicarea ordonanței in Monitorul oficial, deși autoritațile s-au laudat cu aceste masuri in urma cu ceva timp inainte de adoptare. Prin aceste programe, se ofera credite pentru nunta, naștere, mașini cu 7 locuri, laptopuri,…

- Un credincios sucecean ii critica pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane ca folosesc mașini de lux și locuiesc in care mari in comparație cu Papa care este modest. ”Papa de ce locuiește intr-un apartament modest, iar Patriarhul Daniel și ceilalți ierarhi in reședințe mari? Papa de ce se plimba cu autobuzul…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) anunța Retrospectiva TIFF 2022 la București. Evenimentul, organizat in parteneriat cu Institutul Francez, va avea loc la Cinema Elvire Popesco in perioada 21 – 24 iulie, iar spectatorii vor avea ocazia sa urmareasca cele mai populare filme ale ediției,…

- Cand o mașina devine independent de actori un personaj din film, putem spune ca brandul și-a facut treaba așa cum trebuie. Nu mai menționam faptul, ca in compensație in momentul in care o mașina devine faimoasa pentru apariția intr-un film, brandul incaseaza multe puncte la nivel de imagine. The post…

- 485 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European prin intermediul EURES Romania: -Belgia – 155 locuri de munca pentru: muncitor necalificat in agricultura; -Olanda – 94 locuri de munca pentru: culegator mere și pere,culegator capșuni,culegator fructe,muncitor in pepiniera de flori in sera, legumicultor,…

- Un șofer beat din județul Cluj este responsabil de un accident care a avut loc in aceasta dimineața la ieșire din localitatea Luna. Tanarul a patruns pe contrasens, unde ar fi intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule. „La data de 17 iunie a.c., in jurul orei 07.00, polițiștii au fost semnalați…

- Doua mașini s-au ciocnit pe un bulevard din Moscova miercuri, 15 iunie. Momentul a fost surprins de camerele de filmat din zona. In urma ciocnirii, una dintre mașini a ajuns sa se izbeasca de o cladire, scrie agenția ruseasca Izvestia.Imaginile arata cum doua mașini, neputand trece prin locul unde se…

- REȘIȚA – Am surprins acești cetațeni ieri dupa amiaza circuland intr-o zona din apropiere de centrul orașului, modernizata recent de Primaria Reșița. La capatul lucrarilor, locația e cocheta și arata modern, insa ingustimea parții carosabilE nu poate sa nu atraga atenția. Mai ales pe cea a șoferilor!…