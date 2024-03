Cele mai curioase statistici ale pieței de mașini second. Ce autoturisme sunt implicate cel mai des în accidente auto Chiar daca transparența in piața mașinilor second-hand a inregistrat imbunatațiri in ultimii ani, exista inca spațiu considerabil pentru a aduce imbunatațiri suplimentare. Conform datelor furnizate de carVertical, o companie specializata in date auto, constatam ca jumatate dintre mașinile BMW verificate pe platforma lor au fost afectate de daune in trecut. In plus, mașinile BMW sunt adesea vizate de hoți, reprezentand 17,7% din totalul cazurilor de furturi descoperite pe carVertical. In anul 2023, 7,5% dintre vehiculele verificate au prezentat discrepanțe la nivelul kilometrajului, insumand un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, piața mașinilor de ocazie a cunoscut o transparența sporita, dar un studiu recent realizat de carVertical, o companie de date despre mașini, face lumina asupra unor probleme persistente care afecteaza aceasta industrie. Studiul releva statistici alarmante privind daunele auto, furtul…

- Preturile de vanzare ale masinilor second-hand vor continua sa creasca, anul acesta, in Romania, insa nu la acelasi nivel cu cel inregistrat in 2023, cand, in medie, masinile second-hand s-au scumpit cu 18%, potrivit unei analize Instant.ro, platforma bazata pe AI care intermediaza vanzari de masini…

- ”In data de 14 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina”, a transmis,…

- Alegerea culorii unei mașini este influențata de factori precum preferințele personale, disponibilitatea, prețul și tendințele pieței. Cu toate acestea, majoritatea șoferilor prefera culori neutre cum ar fi culoarea gri, pentru ca se depreciaza mai puțin decat culorile luminoase.Dintre toate culorile…

- Alegerea culorii unei mașini este influențata de factori precum preferințele personale, disponibilitatea, prețul și tendințele pieței. Cu toate acestea, majoritatea șoferilor prefera culori neutre cum ar fi culoarea gri, pentru ca se depreciaza mai puțin decat culorile luminoase.Dintre toate culorile…

- Peste 1,1 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in Romania, in 2023, in crestere cu 3% fata de anul precedent, jumatate din totalul masinilor noi fiind electrificate, arata o analiza de specialitate, publicata de o platforma specializata online, informeaza AGERPRES . Conform datelor Autovit.ro…

- Masinile BMW din Romania sunt cele mai avariate, iar Alfa Romeo inregistreaza cele mai putine incidente in trafic in Romania, arata un studiu recent al companiei de date auto carVertical. Studiul arata ca Porsche, Jaguar si Mercedes-Benz sunt marcile auto cu cea mai mare valoare medie a daunelor inregistrate.…

- Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023, creșterea preconizata pentru 2023 fiind de doar 1% – 2%. Mașinile second hand s-au scumpit, in medie, cu peste 1.850 de euro in 2023 fața de 2022. „Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023. Creșterea preconizata pentru…