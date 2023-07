Cele mai cunoscute jocuri care folosesc RNG Poate ai auzit de multe ori vorbindu-se despre RNG și jocurile care folosesc aceasta metoda, dar nu știi exact la ce se refera. In acest articol te vom lamuri cu privire la semnificația RNG, precum iți vom reda și cateva exemple de jocuri care folosesc acest sistem. RNG, sau Generatorul de numere aleatorii, este o componenta fundamentala a multor jocuri, in special a celor care implica o alegere la intamplare sau aleatorie. Un RNG este un algoritm matematic, care genereaza o secvența de numere in mod aleatoriu. Aceste numere sunt folosite pentru a introduce un element de imprevizibilitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

