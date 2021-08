Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in iunie 2021, de 162.512 persoane, in scadere cu 3.154 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in mai, de 165.666 persoane, in scadere cu 4.024 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.439), Bacau…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.875), Bacau…

