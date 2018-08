Stiri pe aceeasi tema

- Enterocolita reprezinta o afectiune a tractului digestiv si este determinata de infectii diverse cu bacterii, ciuperci, virusuri sau paraziti. Aceasta se manifesta de obicei prin diaree moderata sau severa, care poate fi insotita de piederea apetitului, voma, crampe si disconfort ...

- Odata cu migrarea atat de multor activitati in mediul online, era inevitabil sa nu apara infractiuni si in aceasta zona. Faptul ca majoritatea brandurilor, firmelor, institutiilor publice, ziarelor, televiziunilor si multor altor entitati sunt prezente din ce in ce mai activ in mediul virtual face ca…

- In ziua de azi cand activitatile unui om din mediul urban pot fi foarte solicitante pentru creier ne putem spori capacitatea cognitiva a creierului si dobandi o mai mare putere de concentrare consumand anumite alimente. Hidratarea nu trebuie insa nici ea neglijata, fara aceasta resursa vitala creierul…

- Descoperire socanta facuta intr-un hipermarket din Timisoara de Cristi Brancovan, un activist al societații civile din municipiu, cunoscut mai ales pentru lupta sa impotriva hoților de buzunare. Tanarul a gasit in rafturile magazinului, la vanzare, alimente expirate de aproape un an de zile. A inceput…

- Veniturile medii lunare ale populatiei au fost anul trecut de 3.392 lei pe gospodarie (1.291 lei/persoana), iar cheltuielile totale au fost, in medie, 2.874 lei lunar (1.094 lei pe persoana), potrivit datelor publicate de INS. Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat, în…

- Osteoporoza este o afecțiune des intalnita in randul tuturor persoanelor, in special in randul femeilor ajunse la varsta menopauzei. Aceasta provoaca apariția oaselor fragile, predispuse la fracturi, care se pot rupe la mișcari bruște sau chiar la cel mai mic efort...

- Temperaturile ridicate au determinat o “explozie” a numarului de capușe. In ultimele doua luni, peste 100 de persoane au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce au fost mușcate de capușe, majoritatea in parcuri sau la Padurea Verde, unde au ieșit sa se relaxeze in…

- Rata anuala a inflației, care masoara evoluția prețurilor in ultimul an, a urcat la 5,2% in aprilie, cel mai mare nivel din ultimii 5 ani. Fața de aceeași luna a anului trecut, produsele alimentare s-au scumpit cu 4% in media, prețurile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,2%, iar prețurile serviciilor…