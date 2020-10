Cele mai așteptate filme ale anului vor fi lansate în 2021 din cauza pandemiei. Noile date ale premierelor! Oferta de filme importante e atat de saraca așa cum nu a fost niciodata. Marile producții pe care le așteptai in aceasta vara sau in toamna nu vor ajunge pe marile ecrane decat la anul. Va prezentam noile date de lansare ale unora dintre cele mai așteptate producții cinematografice Top Gun: Maverick Data de lansare inițiala: 24 iunie 2020 Data de lansare actualizata: 2 iulie 2021 Avatar 2 Data de lansare inițiala: 17 decembrie 2021 Data de lansare actualizata: 16 decembrie 2022 Fast and Furious 9 Data de lansare inițiala: 22 mai 2020 Data de lansare actualizata: 2 aprilie 2021 Mission: Impossible… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 233 de sali pe care le detine Cinema City sunt raspandite in 26 de multiplexuri aflate in 19 orase. Compania isi asigura clientii ca vor fi respectate reglementarile si masurile de siguranta stabilite de autoritati. „Suntem incantati sa revenim pe marile ecrane si impresionati de incurajarile numerosilor…

- CHIȘINAU, 30 iul - Sputnik. Timp de doi ani de cand a fost lansat programul ”Prima Casa”, bancile din Republica Moldova au acordat imprumuturi de 2,298 miliarde de lei, iar valoarea totala a garanțiilor active constituie 1,149 miliarde de lei. Astfel, au fost procurate 4 612 locuințe, iar alte 21…

- Premierul Ludovic Orban a dat detalii miercuri despre noile masuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. „Astazi este pe ordinea de zi”, a spus premierul, facand referire la hotararea adoptata de CNSU.Ludovic Orban a punctat ca „inca analizam,…

- Peugeot este unul dintre constructorii europeni care a facut o serie de pași importanți in ceea ce privește mobilitatea electrica. In prezent, gama electrificata a constructorului francez este formata din e-208, e-2008, 508 Hybrid și 3008 Hybrid4. De asemenea, producatorul din Hexagon activeaza și in…

- Noile filme „Avatar” si „Star Wars” au fost amanate un an, iar „Mulan” a fost eliminat din program complet.Continuarea filmului „Avatar” este acum planificata sa apara in cinematografe in decembrie 2022, iar urmatorul film „Star Wars” in decembrie 2023.

- Noile date de la Eurostat sunt ingrijoratoare in ceea ce privește numarul romanilor care nu iși permiteau anul trecut sa iși cumpere o saptamana de vacanța o data pe an – 54%. Din aceasta categorie fac parte persoane cu varsta de 16 ani sau mai mult, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European…

- De astazi intra in vigoare Legea mirosurilor, prin care firmele care, prin activitatea lor, ”deranjeaza” olfactiv, risca sancțiuni. Amenzile pot ajunge pana la 100.000 de lei sau se poate ajunge pana la inchiderea activitații. Autoritatile de protectia mediului vor trebui sa tina cont, in actele emise,…

- Schimbari majore in Ordonanța bani pentru presa, adoptata azi de Parlament. Bugetul a fost marit cu 10 milioane de euro, iar pe durata campaniei, instituțiile media nu au voie sa concedieze angajați, potrivit Pagina de Media.Posturile TV, dar și site-urile, vor incasa mai mulți bani dupa noile modificari…