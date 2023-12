Stiri pe aceeasi tema

- Țuica este una dintre cele mai iubite bauturi alcoolice tradițional romanești, pe care majoritatea țaranilor știu sa o pregateasca. Este o bautura obținuta prin fermentarea și distilarea sucului de fructe, in special de prune sau mere, pe care mulți o prefera fiarta in sezonul rece. Cum se pregatește…

- In timp ce medicamentele sunt uneori necesare pentru a trata tusea, remediile naturale, inclusiv gargara cu apa sarata și consumul de miere, pot ajuta și ele intr-o oarecare masura. Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, de curand, despre o bautura minune care ajuta la calmarea tusei. Ai nevoie…

- Dezbaterile despre beneficiile sau problemele pe care le ridica bautura tradiționala romaneasca - țuica - sunt departe de a fi terminate. Medicii aproape ca o exclud de la consum, in timp ce specialiștii din cercetare ii fac loc in dieta, considerand ca „orice medicament are și reacții adverse”.

- Ciocolata calda este o bautura delicioasa și reconfortanta, perfecta pentru a te bucura in zilele reci de iarna sau pentru a rasfața pe cineva drag. Cu toate acestea, nu trebuie sa te limitezi la amestecurile de ciocolata din plic pe care le gasești in magazine. Poți sa iți prepari o ciocolata calda…

- Țuica este o bautura alcoolica cunoscuta de toți romanii, dar nu numai, pentru ca și strainii care ajung la noi raman fascinați de gustul acestei bauturi. Cu toate acestea, nu mulți știu cum trebuie preparata pentru a avea un gust delicios și a se bucura de ea cat mai mult timp. Noi iți vom explica…

- Țuica fiarta la cazan a fost dintotdeuana una dintre preferatele romanilor. In special in mediul rural, acolo unde in fiecare sat este cel puțin un cazan și majoritatea satenilor au fructe in gradina, prepararea țuicii devine o obișnuința in fiecare an.

- Vinul se numara printre bauturile preferate consumate de milioane de romani, și nu numai. Aceasta bautura a fost dintotdeauna considerata un adevarat simbol al rafinamentului, mai ales ca este una dintre dintre cele mai sanatoase bauturi alcoolice. Ei bine, cat despre vin știm ca mulți prefera sa produca…

- Toata lumea știe ca bebelușilor li se prescrie apa de marar pentru a preveni problemele stomacale și intestinale. Dar se pare ca apa de marar este foarte utila și pentru adulți!