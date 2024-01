Cele doua functii de vicepresedinte al Curtii de Apel Constanta, vacante. Lista completa a posturilor de conducere disponibile

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat data la care va face publica lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari. Data limita pentru inscrierea magistratilor stagiari la concurs a fost 27 decembrie 2023,…

- Lista locurilor de munca disponibile in județul Buzau, la data de 12 decembrie 2023. Pentru a obține detalii suplimentare despre locurile de munca, va puteți adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Buzau. Locuri de munca valabile la data de 12-12-2023 Locuri de munca vacante – din ofertele…

- Fostii magistrati Beatrice Silvia Sisman si Gabriela Rugea, in prezent la pensie, au intrat in linie dreapta in ce priveste revenirea in sistem Dupa sustinerea testarii psihologice, Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit datele la care cei doi fosti anchetatori din Constanta vor sustine interviul…

- Potrivit datelor publicate zilele trecute de Consiliul Superior al Magistraturii, majoritatea instanțelor și parchetelor din țara sufera de deficit de personal fața de schema de personal aprobata.

- Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate pe 14 decembrie 2023. Judecatorii care s au inscris la concursul pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele din tara au sustinut in aceste zile testarea psihologia, in cadrul examenului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Rezultatele…

- In Sectiunea Document poate fi accesata lista cu posturile disponibile in cadrul acestei sesiuni la toate instantele din tara, publicate de Consiliul Superior al Magistraturii.Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat deschiderea sesiunii de transfer a judecatorilor, etapa I, desfasurata in perioada…

- La Tribunalul Constanta vor veni doi magistrati de la Judecatoria Medgidia. In Sectiunea Document poate fi consultat Tabelul complet al judecatorilor de la instantele din toata tara promovati in cadrul concursului.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista judecatorilor admisi la concursul…

- Funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, pentru care ar urma sa fie dat un vot marți, e vizata de mai mulți liberali, atat veterani din partid, dar și persoane mai tinere. Remunerația lunara pentru o asemenea poziție este de peste 5.000 de euro lunar