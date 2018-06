Cele două Corei vor să-și interconecteze rețelele feroviare Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Discuţiile, primele pe această temă în ultimii zece ani, au avut loc în oraşul frontalier Panmunjom, unde a fost semnat armistiţiul care a pus capăt Războiului Coreei (1950-1953), în Zona Demilitarizată (DMZ). O linie feroviară leagă deja Seulul de Phenian, apoi Sinuiju la frontiera cu China. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier…

- Coreea de Sud este angajata in discutii tripartite cu Coreea de Nord si Statele Unite in vederea unui acord care sa puna capat, cat mai curand posibil, Razboiului Coreei (1050-1953), a anuntat joi Seulul, cu doar cateva zile inaintea unui summit istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul…

- China este cel mai important sustinator economic si diplomatic al Coreii de Nord, in pofida indignarii sale fata de testele nucleare si cu rachete efectuate in mod repetat de Coreea de Nord precum si a sprijinului pentru sanctiuni puternice impotriva Phenianului. Totusi, China a salutat si demersurile…

- Phenianul a catalogat ”ridicole” criticile Statelor Unite cu privire la bilantul sau in domeniul drepturilor omului, in contextul intenficarii diplomatiei inaintea summiturilor intre Kim Jong Un, Seul si Washington, relateaza AFP. Intr-un ultim anunt inaintea reuniunii lui Kim cu presedintele sud-coreean…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a exprimat dorinta incheierii unui tratat de pace prin care sa se puna capat in mod oficial Razboiului Coreei (1950-1953), odata cu apropierea unui summit cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, relateaza AFP conform News.ro . Razboiul…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nuclear si balistic, informeaza cotidianul Nikkei, citat de Le Figaro. Kim Jong-Un a efectuat saptamana trecuta…

- Cele doua Corei s-au pus de acord joi asupra datei de 27 aprilie in vederea unui summit extrem de rar, la putin timp dupa ce Kim Jong-un si-a facut debutul pe scena internationala printr-o vizita-surpriza secreta in China, relateaza AFP conform News.ro . Acest summit intre liderul nord-coreean si presedintele…