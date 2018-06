Cele două Corei discută despre interconectarea reţelelor lor feroviare Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul care a pus capat Razboiului Coreei (1950-1953), in Zona Demilitarizata (DMZ). O linie feroviara leaga deja Seulul de Phenian, apoi Sinuiju la frontiera cu China. Aceasta a fost construita de Japonia la inceputul secolului al XX-lea, cu mult inaintea Razboiului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

