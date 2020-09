Stiri pe aceeasi tema

- Cinci femei au castigat alegerile pentru functia de primar desfasurate duminica in judetul Botosani, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta. In comuna Calarasi, actualul primar, Elena Vrajotis (PNL), a castigat un nou mandat, impunandu-se categoric in fata candidatului…

- Fostul director al Spitalului „Nicolae Malaxa” din Capitala, Florin Adrian Secureanu, acuzat de fapte de corupție, a fost trimis in judecata de DNA.Florin Adrian Secureanu, fost director al Spitalului „Nicole Malaxa”, este acuzat de cinci infractiuni de abuz in serviciu daca funcționarul public…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat o puternica recrudescenta a cazurilor de contaminare, noteaza AFP."Situatia este extrem…

- Primaria comunei Movilita a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480…

- Guvernul Olandei intentioneaza sa restrictioneze calatoriile spre si dinspre cele mai mari orase ale tarii, Amsterdam, Rotterdam si Haga, ca parte a eforturilor de stopare a celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, relateaza luni radioul public olandez NOS.Premierul olandez, Mark…

- Nicușor Dan, primarul ales al Bucure;tiului, Nicu;or Dan, a spus, in direct la B1 TV, ca va face un audit la primaria Capitalei."O companie de audit, da. Trebuie sa fie un vot in Consiliul General, dupa aceea trebuie sa fie o procedura de achizitii, deci probabil in patru, cinci, sase luni…

- Anca-Alina Baciu, in varsta de 24 de ani, a castigat alegerile pentru functia de primar in comuna argeseana Corbi candidand din partea Partidului Miscarea Populara.Candidata PMP a obtinut peste 42% din voturi, conform rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta…

- Liderul judetean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a castigat al treilea mandat la conducerea Consiliului Judetean (CJ), cu 41,53%, respectiv 106.778 din voturile alegatorilor, potrivit numaratorii paralele finalizate de liberalii suceveni.Pe locul doi s-a situat candidatul PSD, fostul prefect…