Stiri pe aceeasi tema

- Renunta, asadar, la trucurile nocive si urmeaza cateva reguli de aur care, cu siguranta, vor fi benefice pentru organismul tau.1. Alimentele bogate in grasimi adauga kilograme in plus la cantarFals! Depinde de tipul de grasimi consumate. Grasimile din chipsuri, fursecuri si mancaruri uleioase cresc…

- Demența sau boala Alzheimer afecteaza una din șase persoane cu virsta peste 80 de ani, arata date recente. Este una dintre cele mai temute boli ale batrineții, deoarece pierderile de memorie, lipsa capacitații de autoingrijire și dezorientarea afecteaza semnificativ calitatea vieții persoanei afectate.…

- Probabil ca nu este persoana care sa nu fi tinut, macar o data in viata, o dieta pentru slabit. Unii au reusit sa elimine surplusul de kilograme si sa isi continue viata intr-un stil cat mai sanatos. Altii, din contra, au slabit pentru o perioada, insa dupa aceea au revenit la greutatea de la care au…

- Din fericire, exista câteva lucruri pe care le poți face pentru a optimiza eficiența unui aparat de aer condiționat și de a economisi niște bani. Unele presupun schimbari simple de comportament, în timp ce altele o atenție mai mare. Toate sunt eficiente pentru ca aerul condiționat sa…

- Ca parte a unei diete echilibrate și variate, probioticele pot fi un ajutor eficient atunci cand decizi sa slabești. Este bine sa iei probiotice ? Care sunt cele mai bune probiotice? In ce alimente se gasesc probiotice naturale? Care sunt probioticele care te fac sa slabești? Gasește toate raspunsurile…

- Inainte de a porni la drum, fie ca intenționezi sa faci o calatorie pe distanțe mari, fie ca te deplasezi dupa cumparaturi, verifica nivelul urmatoarelort lichide: de frana, de racire, de la servodirectie, de parbriz și uleiul.

- Instagram, WhatsApp, Facebook. toate aceste aplicații ne fascineaza chiar și in vacanța. Descoperiți in acest articol sfaturi pentru a lua o pauza de la rețelele de socializare ca sa ne bucuram din plin de concediu. Urmarind poveștile pe Facebook sau InstaStory la micul dejun, postarile pe TikTok in…

- Cu toții ne dorim sa ducem o viața sanatoasa și sa nu avem probleme de sanatate, insa puțini știm cum sa procedam și cum sa ne ajutam corpul sa reziste prezentului. Multe persoane nu au timp sa manance regulat din cauza programului incarcat, exista stresul care ne face atat de mult rau tuturor și din…